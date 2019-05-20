توقف العمل في الدوائر الرسمية في سراي الهرمل وعاليه

توقف العمل في جميع الدوائر الرسمية في سراي الهرمل الحكومي، تنفيذا لقرار الاتحاد العمالي العام ودعوة الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة الى الاضراب العام اليوم الاثنين، في حين اعلن موظفو اوجيرو ومصلحة مياه البقاع (بعلبك - الهرمل) إلتزامهم الكامل في هذا الاضراب.
كما التزمت القطاعات الرسمية في الادارات العامة والتربوية في قضاء عاليه والمتن الاعلى دعوة هيئة التنسيق النقابية للاضراب اليوم، وشمل الاضراب فرعي الجامعة اللبنانية في عاليه وعبيه.
كذلك أقفلت المدارس الرسمية بالتعليم الاساسي والثانوي ابوابها، وامتنع الموظفون في الادارات الذين حضروا الى مراكز اعمالهم عن القيام بإجراء أي معاملات للمواطنين، وذلك في سراي عاليه من قائمقامية عاليه والمالية والمحكمة ودائرة النفوس والتنظيم المدني وكذلك في الدوائر الرسمية في منطقة المتن الاعلى.
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