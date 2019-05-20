توقف العمل في الدوائر الرسمية في سراي الهرمل وعاليه

توقف العمل في جميع الدوائر الرسمية في ​سراي الهرمل الحكومي​، تنفيذا لقرار ​الاتحاد العمالي العام​ ودعوة الهيئة الادارية ل​رابطة موظفي الادارة العامة​ الى الاضراب العام اليوم الاثنين، في حين اعلن موظفو ​اوجيرو​ ومصلحة مياه ​البقاع​ (​بعلبك​ - الهرمل) إلتزامهم الكامل في هذا الاضراب.

كما التزمت القطاعات الرسمية في ​الادارات العامة​ والتربوية في ​قضاء عاليه​ والمتن الاعلى دعوة ​هيئة التنسيق النقابية​ للاضراب اليوم، وشمل الاضراب فرعي ​الجامعة اللبنانية​ في عاليه وعبيه.

كذلك أقفلت ​المدارس الرسمية​ ب​التعليم الاساسي​ والثانوي ابوابها، وامتنع الموظفون في الادارات الذين حضروا الى مراكز اعمالهم عن القيام بإجراء أي معاملات للمواطنين، وذلك في سراي عاليه من قائمقامية عاليه والمالية والمحكمة ودائرة النفوس و​التنظيم المدني​ وكذلك في الدوائر الرسمية في ​منطقة المتن​ الاعلى.