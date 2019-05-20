أكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود أن "الظروف الحالية لا تسمح بفصل التشريع بين قطاعي التعليم الرسمي والخاص ونطالب بسحب هذا الطرح عن طاولة مجلس الوزراء".
وفي حديث اذاعي ضمن برنامج "نقطة على السطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود، اشار عبود إلى اننا "لسنا هواة اضراب ونأمل من الحكومة ان تتعقل في ".
كانت هذه تفاصيل خبر عبود: لسحب طرح فصل التشريع بين قطاعي التعليم عن طاولة الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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