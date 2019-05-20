عبود: لسحب طرح فصل التشريع بين قطاعي التعليم عن طاولة الحكومة

أكد نقيب المعلمين في ​المدارس الخاصة​ ​رودولف عبود​ أن "الظروف الحالية لا تسمح بفصل التشريع بين قطاعي التعليم الرسمي والخاص ونطالب بسحب هذا الطرح عن طاولة ​مجلس الوزراء​".

وفي حديث اذاعي ضمن برنامج "نقطة على السطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود، اشار عبود إلى اننا "لسنا هواة ​اضراب​ ونأمل من ​الحكومة​ ان تتعقل في ".