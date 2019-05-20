مباراة الدخول إلى كلية الهندسة للسنة الأولى في 6 و7 تموز

أعلن ​كلية الهندسة​ في الجامعة اللبنانية أن مباراة الدخول إلى الكلية للسنة الجامعية (2019 – 2020) ستجري يومي السبت في 6 تموز 2019 والأحد في 7 تموز 2019.

تُقبل طلبات الترشيح لهذه المباراة بدءًا من الإثنين في 3 حزيران 2019 ولغاية الثلاثاء في 2 تموز 2019 ، وذلك في الفرع الذي يختاره المرشح بين فروع الكلية الثلاثة (الفرع الأول في طرابلس، الفرع الثاني في رومية، الفرع الثالث في الحدث).

لغة التدريس في الفروع الثلاثة هي الفرنسية والإنكليزية، علمًا أن مباراة الدخول لهذا العام تراعي برامج البكالوريا اللبنانية والبكالوريا الفرنسية.

المستندات المطلوبة:

- إخراج قيد إفرادي أو صورة عن الهوية.

- نسخة مصدقة عن البكالوريا اللبنانية - فرع علوم عامة أوعلوم الحياة (نظام جديد) أو فرع الرياضيات أو العلوم الاختبارية (نظام قديم) أو البكالوريا الفنية مع الاختصاص المشروط بالكلية، أو وثيقة ترشيح للبكالوريا اللبنانية - فرع العلوم العامة أو علوم الحياة (نظام جديد) أو إفادة مدرسية مصدقة من دائرة التربية، على أن القبول النهائي للنتائج لا يصبح قانونيّا إلا بعد نيل شهادة البكالوريا رسميّا.

- صورتان شمسيتان مصدقتان من مختار المحلة.

- رسم الاشتراك لمباراة الدخول (خمسة وثلاثون ألف ليرة لبنانية).

- طابع مالي 1000 ل.ل.

تُحدد مراكز الامتحانات على بطاقات الاشتراك في المباراة

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برنامج المباراة:

نهـار السبت في 6 تموز 2019

رياضـيات: من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى السـاعة الحادية عشرة والنصف قبل الظهر.

نصف سـاعة اسـتراحة

فرنسـي أو انكليـزي من السـاعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الساعة الواحدة بعد الظهر.

نهـار الأحـد في 7 تموز 2019

فيزياء: من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى الساعة العاشرة والنصف صباحًا.

نصف سـاعة اسـتراحة

كيمـياء: من السـاعة الحادية عشرة صباحًا حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

عربـي: من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الساعة الواحدة بعد الظهر.