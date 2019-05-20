الأمن العام: توقيف 18 شخصا تهم ارتكاب أفعال جرمية مختلفة

اعلنت ​المديرية العامة للأمن العام​ في بيان انه قامت الاجهزة المعنية في المديرية العامة للأمن العام خلال الفترة الممتدة من تاريخ 09/05/2019 لغاية 13/05/2019، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية وذلك على الشكل التالي :

- سبعة عشرة شخصاً بجرم ​تزوير مستندات​ سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من ​لبنان​ الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية .

- شخص واحد بجرم تهريب الاشخاص وتسهيل انتقالهم بطرق غير شرعية .

بعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين احيلوا جميعاً الى ​القضاء​ المختص .