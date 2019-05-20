جباوي: الخطوات التي نقوم بها هي مواقف استباقية لمنع المس بحقوقنا

إعتبر رئيس ​رابطة التعليم الأساسي​ ​نزيه جباوي​ ان "السلطة لا ترى سوى الطبقة الفقيرة لتحميلها الوضع الإقتصادي بينما هناك ابواب عديدة لخفض ​العجز​ في ​الموازنة​"، مشيرا الى ان "الخطوات التي نقوم بها في الشارع هي مواقف استباقية لمنع المس بحقوقنا وإلا فاننا سنذهب الى الاضراب العام وتعطيل البلد".

وفي حديث اذاعي ضمن برنامج "نقطة على السطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود شدد جباوي على ان "حقوقنا المكتسبة كلفتنا سنوات من النضال وهذه الحقوق لا تؤثر مسرى ​المالية العامة​ للدولة"، معتبرا ان "النقاشات تدور حول بعض الحقوق كبدل النقل واخرى تتعلق بنظام التقاعد".