الجراح: قانون الاعلام يدرس بمجلس النواب واتمنى الوصول الى قانون عصري

اشار وزير الإعلام ​جمال الجراح​ إلى انه "في الفترة الاخيرة حصلت بعض الاستدعاءات للصحافيين ونحن نتمسك بحرية الصحافة والتعبير وهذا الموضوع كفله الدستور اللبناني"، لافتا الى أن "الاعلام المسؤول يلتزم بنوع من ميثاق الشرف".

وفي حديث اذاعي ضمن برنامج "نقطة على السطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود، إعتبر الجراح ان "موضوع الاخبار الكاذبة له تأثيرات سلبية على الرأي العام".

ولفت الى ان "قانون الاعلام يدرس في مجلس النواب واتمنى الوصول الى قانون عصري يضع توجهات وضوابط تكون بمثابة ميثاق شرف يصار الى الالتزام به"، مشيرا الى انه "طلبت من رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ الاسراع بتعيين مجلس ادارة جديد ل​تلفزيون لبنان​".

من جهة اخرى اكد الجراح ان "ما قام به رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ ​بشارة الاسمر​ بحق البطريرك الماروني ​مار نصرالله بطرس صفير​ يرقى الى درجة الجريمة".