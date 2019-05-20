"سانا": وحدات الجيش السوري بريف حماة الشمالي أحبطت هجوما لمسلحي "النصرة"

ذكرت "الوكالة العربية السورية للأنباء- سانا" أنّ "وحدات الجيش السوري العاملة في ريف حماة الشمالي أحبطت هجومًا لمسلحي "جبهة النصرة" على المناطق الآمنة في محور الحماميات، وكبّدتهم خسائر بالأفراد والعتاد".
واوضحت أنّ "وحدات الجيش ردّت بضربات مدفعيّة وصاروخيّة على خروقات الإرهابيين لاتفاق منطقة خفض التصعيد، ودمّرت عددًا من أوكارهم في قرى وبلدات الأربعين والزكاة وحصرايا واللطامنة".
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