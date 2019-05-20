الدفاع الروسية: مقتل عسكريَين سوريَين بعمليات قصف نفذها مسلحون من إدلب

أعلن مدير مركز المصالحة التابع ل​وزارة الدفاع الروسية​ في ​سوريا​ "​حميميم​"، اللواء فيكتور كوبتشيشين، أنّ "على الرغم من وقف القوات المسلحة السورية، اعتبارًا من منتصف ليل 18 أيار، ​إطلاق النار​ في منطقة إدلب لخفض التصعيد بصورة أحادية الجانب، إلّا أنّ انتهاكات التشكيلات المسلّحة غير الشرعية لا تزال مستمرّة".

وأوضح في بيان، أنّ "المسلحين قصفوا، خلال الساعات الـ24 الماضية، مواقع القوات الحكومية السورية 13 مرّة على الأقل"، مبيّنًا أنّ "11 عملية قصف استهدفت مواقع العسكريين السوريين في ​اللاذقية​، وواحدة في حماة، وأخرى في إدلب". وأفاد بـ"مقتل عسكريَين سوريَين اثنين وإصابة 7 آخرين، يوم أمس الأحد، جراء عمليّات قصف استهدفت مواقع لقوات ​الجيش السوري​، نفّذها مسلحون من منطقة إدلب لخفض التصعيد".

ودعت قادة المسلحين إلى "التخلّي عن الإستفزازات المسلّحة وسلك سبيل التسوية السلميّة للأوضاع في مناطق سيطرتهم".