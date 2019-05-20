الاحتلال يبعد حارسين عن الأقصى ويعتقل 8 شبان بالضفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، 8 فلسطينيين خلال حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلف بالضفة الغربية المحتلة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

وفي القدس، أفرجت شرطة الاحتلال عند منتصف الليل عن حارسي المسجد الأقصى المبارك: سمير اليمن، وسائد السلايمة، بشرط إبعادهما عن المسجد الأقصى لمدة خمسة عشر يوما.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الحارسين بعد عصر الأحد، واستولت على عشرات الطرود الغذائية والتموينية المخصصة للعائلات المستورة في القدس المحتلة.

أما في محافظة رام الله اقتحمت قوات الاحتلال قرية كفر مالك، واعتقلت شابا عقب مواجهات مع الشبان، فيما نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على مدخل بلدة كفل حارس شمال سلفيت،

وقال مواطنون إن دوريات عسكرية وجنود مشاة داهموا القرية واقتحموا منزل محمد الدرباني واحتجزوه وحققوا معه، وشرعوا بتفتيش المنزل واعتقال نجله غازي.

وذكروا أن جنود الاحتلال اعتلوا أسطح المنازل وأطلقوا الرصاص المعدني على عشرات الشبان الذين رشقوا الجنود بالحجارة، وأغلقوا طرقات القرية أمام الدوريات العسكرية.

أما في محافظة الخليل، اعتقل جنود الاحتلال، مساء الأحد، فتاة قرب المسجد الإبراهيمي بالخليل بزعم حيازتها سكينا.

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ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، فإن قوة عسكرية أوقف فتاة فلسطينية عند نقطة تفتيش قرب المسجد الإبراهيمي بالخليل، وزعمت أنه بعد تحذير جهاز الفحص حاولت الهرب، فاعتقلها الجنود، وعثروا على سكين داخل حقيبتها.

ونقلت الفتاة إلى التحقيق، بزعم أنها كانت تنوي تنفيذ عملية طعن.

واعتقلت قوات الاحتلال من بلدة تفوح، الطالب الجامعي ضياء محمد إسماعيل ارزيقات، عقب دهم منزل ذويه، وتفتيشه، وفي مدينة الخليل المواطن عبد الهادي أبو عيشة، وفتشت منزل الشهيد عامر أبو عيشة، وداهمت عدة أحياء بالمدينة.

كما نصبت حواجزها العسكرية في حي جبل أبو رمان وعلى مداخل بلدتي حلحول وسعير، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر إبراهيم محمد عبد الرازق، بعد دهم منزله في قرية تياسير شرق طوباس، بحسب ما أفاد مدير نادي الأسير في طوباس محمود صوافطة.