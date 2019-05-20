النقب: أمر هدم لحديقة ألعاب الأطفال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدرت السلطات الإسرائيلية أمر هدم لحديقة ألعاب للأطفال في قرية رخمة، مسلوبة الاعتراف، وقام موظفوها بإلصاق أمر الهدم على الحديقة، أمس الأحد.

وقال النائب السابق، المحامي طلب أبو عرار، إن "إلصاق أمر هدم على ساحة بدائية لألعاب الأطفال في قرية رخمة، هو استمرار للاعتداءات على حقوق الإنسان، ولحقوق الأطفال، علما أن السلطات لم تبن مدرسة لهم حتى هذا الوقت رغم وعود تلقيتها سابقا".

وأضاف أن "قرية رخمة مستهدفة من قبل جمعية 'ريغيفيم' الاستيطانية المتطرفة، ومن 'سلطة تطوير البدو' حيث أنكر الوزير أريئيل النية للاعتراف بالقرية رغم موافقة اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء على الاعتراف، كما أن السلطات تماطل في بناء مدرسة للأطفال، فرغم تقصير الحكومة مع الأهل فهي تمنع أي مبادرة بناءة من قبل الأهل".

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وأكد أنه "مما لا شك فيه أن أهل النقب يعيشون مرحلة خطيرة للغاية وبالذات في ظل تشكيل حكومة يمينية متطرفة مرتقبة تحمل في جعبتها الكثير من المخططات التهجيرية، لذلك نناشد جميع أهلنا في النقب بالعمل الوحدوي النضالي لنتمكن من التصدي لكل مخطط يهدف اقتلاعنا من أرضنا".

طلب أبو عرار

وختم أبو عرار بالقول: "أدعو الأهل للمشاركة في المظاهرة الاحتجاجية التي تنظمها لجنة الدفاع عن العراقيب اليوم الإثنين الساعة 17:00 قبالة مقر الشرطة في رهط، وذلك احتجاجا ورفضا لممارسات الشرطة بحق الشيخ صياح الطوري والشروط المجحفة المفروضة عليه".