مسلحون يقتلون 11 في ملهى بالبرازيل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اقتحمت مجموعة مسلحة ملهى ليلي في مدينة بيليم بشمال البرازيل، يوم الأحد، وأطلقت النار على رواده لتقتل 11 شخصا وتصيب شخصا واحدا، بحسب ما أعلن مسؤولون.

وقال موقع جي.1 الإخباري الإلكتروني إن هذه المجموعة المسلحة وصلت في سيارات ودراجة نارية، قبل قتل ست نساء وخمسة رجال بالرصاص في الحانة الواقعة بحي فقير في عاصمة ولاية بارا.

ولم تتوافر معلومات بشأن الدافع المحتمل وراء هذه الجريمة، ولم يتم اعتقال أحد، ولم يتم إعطاء هويات الضحايا.

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ووقعت هذه الجريمة في حي جواما، وهو أحد أكثر الأحياء عنفا في منطقة بيليم، التي أرسلت السلطات إليها قوات اتحادية في آذار/مارس لتعزيز الأمن.

وقتل 756 شخصا في جرائم عنف بولاية بارا خلال الربع الأول من العام الجاري.