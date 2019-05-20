بوغبا يرفض يوفنتوس ويختار ريال مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن النجم الفرنسي بول بوغبا يستعد لتوجيه ضربة قاسية إلى يوفنتوس الإيطالي، عندما يختار الانضمام لصفوف لريال مدريد الإسباني واللعب تحت قيادة مواطنه زين الدين زيدان.

وبحسب ما نقله موقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن ريال مدريد كان ينوي الانسحاب من صفقة بوغبا، بسبب عدم قدرته على توفير الراتب الذي يحتاجه لاعب اليونايتد، مفسحًا الطريق ليوفنتوس لاستعادة نجمه السابق.

ومن المعروف أن يوفنتوس يسعى لاستعادة بول بوغبا من جديد، حيث قرر عرض أكثر من لاعب للبيع من أجل توفير النفقات اللازمة لضم بوغبا، بحسب التقارير الواردة من إيطاليا.

وعلى ما يبدو أن بوغبا لا يريد العودة لليوفي، واختار الانتقال لريال مدريد، خاصة بعدما أبدى موافقته على تخفيض راتبه من أجل الانتقال لسانتياغو برنابيو والتدريب تحت قيادة زيدان.

يُذكر أن بوغبا كان قريبا من الرحيل عن يونايتد في الصيف الماضي، بسبب خلافات مع المدرب السابق جوزيه مورينيو، إلا أنه استمر ورحل مورينيو، والآن تجددت رغبة اللاعب الفرنسي في الخروج من أولد ترافورد، خاصة بعدما فشل النادي في التأهل لدوري الأبطال.