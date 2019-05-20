انت الان تتابع تفاصيل خبر تقدم إيجابي نحو تسليم السُّلطة للمدنيين في السودان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 20 مايو 2019 08:53 صباحاً - أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي، نتائج الجولة الأولى من المحادثات المستأنفة من أجل التوصل إلى حل للأزمة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك بين المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير، اليوم الاثنين، بعد توقف للمحادثات استمر 72 ساعة.

وأعلن الطرفان "اتفاقهما على مواصلة جلسات التفاوض وفقاً للنقاط التي تم الاتفاق عليها مسبقاً"، في خطوة اعتبرها المراقبون تقدماً إيجابياً باتجاه تسليم السلطة للمدنيين.

وتتناول الاجتماع الأخير نقاط الاتفاق "صلاحيات المجلس السيادي، والتشريعي، والتنفيذي، ومهام وصلاحيات الفترة الإنتقالية التي تمتد لثلاثة سنوات".

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري، شمس الدين الكباشي: إن" الطرفان اتفقا على مواصلة جلسات التفاوض حتى الوصول إلى اتفاق نهائي".

وأضاف الكباشي: "اتفقنا على تثبيت النقاط التي اتفقنا عليها مسبقاً والمتعلقة بهيكلة السلطات الإنتقالية والصلاحيات والمهام ومدة الفترة الانتقالية".

وتابع "اتفق الطرفان على تشكيل لجنة لمتابعة النتائج التي توصلت إليها لجنة تقصي الحقائق الخاصة بالأحداث التي وقعت في منطقة الاعتصام الاثنين الماضي، وراح ضحيتها ستة قتلى".

وأشار الكباشي إلى الاتفاق مع "الحرية والتغيير" على "تفعيل عمل اللجنة الميدانية المشتركة الخاصة بضبط الأعمال في ميدان الاعتصام حول محيط القيادة العامة للجيش".

بدوره قال ممثل قوى الحرية والتغيير، مدني عباس مدني، إنهم"اتفقوا على معالم الفترة الانتقالية التي أنبنت بصورة مرجعية على بنود إعلان الحرية والتغيير".

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وشدد على مواصلتهم النقاش" حتى التوصل إلى اتفاق يلبي طموحات الشعب".

واستمرت جلسة التفاوض التي انطلقت مساء الأحد بين الطرفين لسبع ساعات متواصلة.

ومساء أمس، استأنف كل من المجلس العسكري الانتقالي وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، في الخرطوم، التفاوض على المرحلة الانتقالية.

وأعلن المجلس، في بيان، "استئناف جلسات التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير، بعد تعليقها 72 ساعة".

في حين قالت "قوى التغيير"، في بيان، إنها ستناقش بجلسة التفاوض القضايا العالقة بشأن "نسب التمثيل في المجلس السيادي ورئاسته".

ومنذ 6 أبريل الماضي، يعتصم آلاف السودانيين أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السُّلطة إلى مدنيين.

ويعبِّر محتجون عن قلقهم من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث بدول أخرى، في إشارة إلى مصر التي شهدت سيناريو مشابهاً عام 2013.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمَر البشير من الرئاسة، بعد 30 عاماً في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية.