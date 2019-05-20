شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الضالع يدشن المساعدات الإمارتية لمستشفى النصر والان مع التفاصيل

دشن محافظ الضالع اللواء الركن علي مقبل صالح اليوم، المساعدات الطبية المقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم مستشفى النصر العام بالضالع. و ثمن المحافظ الدعم الكبير للأشقاء في دولة الإمارات والذي يساهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مستشفى النصر العام. وأوضح المحافظ ان المستشفى يستقبل جرحى الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي الانقلابية على المحافظة والتي استهدفت المدنيين الذين سقط العديد منهم بسبب صواريخ وقذائف المليشيا على المناطق السكانية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ الضالع يدشن المساعدات الإمارتية لمستشفى النصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.