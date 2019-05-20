شكرا لقرائتكم خبر عن إعتراف إيراني بوقوفها وراء الهجمات التي إستهدفت منشآت نفطية سعودية والان مع التفاصيل

اعترف وزير إيراني سابق "سيد محمد حسيني" ضمنياً، بضلوع بلاده في العمليات الإرهابية التخريبية التي تعرضت لها المنشآت النفطية السعودية في الدوادمي وعفيف .

وقال وزير الإرشاد والثقافة في عهد أحمدي نجاد في منشور له على إنستغرام إن الهجمات بالطائرات المسيرة من قبل ميليشيا الحوثي الإنقلابية على المنشآت النفطية السعودية جاءت ردا على محاولات أميركا لفرض المقاطعة الكاملة على النفط الإيراني.

وكان المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة في السعودية أعلن وقوع استهداف محدود لمحطتي الضخ البتروليتين التابعتين لشركة أرامكو، الثلاثاء في 14 مايو، فيما قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد الفالح، إن محطتي ضخ لخط الأنابيب شرق - غرب الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، تعرضتا لهجوم من طائرات "درون" بدون طيار مفخخة.

Advertisements

ولوح الوزير الإيراني السابق بورقة الميليشيات المسلحة التي تدعمها إيران لخوض الحروب بالنيابة عنها قائلا: "إذا قرر أتباع الغرب وبعض رجال الحكومة التراجع فإن محبي الثورة (الإيرانية) في جبهة المقاومة (الميليشيات الموالية لطهران) سوف يدافعون عن مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية"!

وسيد حسني كان عضوا في الحرس الثوري ثم شغل منصب وزير الثقافة والإرشاد في الدورة الثانية لرئاسة محمود أحمد نجاد، كما كان نائبا في البرلمان الإيراني في الدورة الخامسة ونائب وزير العلوم ورئيس جامعة "پیام نور" وهو حاليا عضو في الهيئة العلمية لجامعتي "أشرفي أصفهاني" و"كلية العلوم الدينية بجامعة طهران".

وفي العاشر من أكتوبر 2011 فرض الإتحاد الأوروبي العقوبات على 29 مسؤولاً إيرانيا، ومن ضمنهم محمد حسيني لخرقهم الواسع لحقوق الإنسان في إيران ومنعت دخولهم أراضي دول الاتحاد وجمدت كافة أموالهم.

وذكرت "حركة العدالة لإيران" أن محمد حسيني ساهم عندما كان وزيرا للثقافة والإرشاد عام 2009 في قمع واعتقال الصحافيين الإيرانيين المعارضين.