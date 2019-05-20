شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أثرت قطر على ترامب لاختيار السفير الأمريكي لدى الدوحة؟ والان مع التفاصيل

كثف النظام القطري سعيه لوقف الانتكاسات الدبلوماسية المتلاحقة التي يمنى بها على الساحة السياسية في الولايات المتحدة، وذلك عبر الإبقاء على صلاته بشخصيات مقربة من الرئيس دونالد ترامب وحزبه الجمهوري، بغرض تصعيد حملاته الإعلامية الرامية للتأثير في الدوائر السياسية والإعلامية في واشنطن.

وفي وقت سابق من هذا العام، تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجأة عن ترشيح دبلوماسي محترف، كان مقررًا أن يكون السفير الأمريكي لدى قطر، حيث أشارت التقارير الإعلامية في ذلك الوقت أن ترامب يعتزم بدلا منه ترشيح عضو سابق في الكونغرس، له تاريخ من التصريحات المؤيدة لقطر لتولي المنصب، دون تقديم أي تفسير للأسباب التي أدت إلى هذا التغيير المفاجئ.

وكشفت وثائق ومستندات تم تقديمها مؤخرًا بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA)، أنه في نفس اليوم الذي تم فيه تسريب هذا القرار إلى الصحافة، ناقش أعضاء جماعات الضغط "اللوبي" الذين يعملون لصالح نظام قطر ترشيح السفير، مع أحد الحلفاء المقربين للرئيس الأمريكي في الكونغرس، وهو النائب كيفن مكارثي.

في حين أن مكارثي لا يملك أي سلطة رسمية على ترشيحات السفراء، إلا أنه يحظى بثقة ترامب، الأمر الذي يشير إلى أن الدول الأجنبية، سعت إلى التأثير على قرارات السياسة الخارجية لإدارة ترامب عبر استهداف حلفاء الرئيس.

وسبق أن قام ترامب أولا بترشيح ماري كاثرين في، المسؤولة الرسمية في وزارة الخارجية الأمريكية، لتصبح سفيرة أمريكا لدى قطر في 13 نوفمبر 2018.

وفي 11 يناير، وفقًا لبيان تكميلي بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب تم تقديمه في وقت سابق من الشهر الجاري، اتصلت "غالاغر جروب"، وهي شركة لوبي تعمل لصالح قطر، بمكتب زعيم الأقلية في مجلس النواب كيفن مكارثي لمناقشة "مسألة ترشيح السفير".

وفضحت الوثائق المسربة تحركات الحمدين الخبيثة بواشنطن، حيث أشارت إلى تواصل الشركة مع مكتب مكارثي مرة أخرى في اليوم التالي لمتابعة الأمر.

وفي مساء يوم 11 يناير، ذكرت شبكة "سي إن إن"، أنه من المتوقع أن يتراجع البيت الأبيض عن ترشيح ماري كاثرين في، على أن يرشح بدلًا منها العضو السابق في الكونغرس عن ولاية فرجينيا، سكوت تايلور، حيث أفاد تقرير "سي إن إن" بأن هذا القرار "اتخذه الرئيس ترامب نفسه".

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كان تايلور قريبًا من الحكومة القطرية خلال الفترة التي قضاها في الكونغرس، وفي أواخر 2017، زار قطر والتقى بأميرها ورئيس الوزراء ووزير الخارجية، وأثنى على الدوحة في منشور بحسابه على "فيسبوك" في اليوم التالي.

وفي 2018، ألقى تايلور كلمة في الاحتفال باليوم الوطني لدولة قطر في واشنطن، وفي هذا الحدث، أعرب السفير القطري عن امتنانه له على جهوده لتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وقطر.

بعد خمسة أيام من تقرير سي إن إن، عندما أعاد البيت الأبيض تقديم ترشيحاته للسفراء إلى الكونغرس الجديد، لوحظ "أن قائمة المرشحين تخلو من اسم ماري كاثرين في"، ومع ذلك، لم يتم ترشيح تايلور بعد للمنصب.

وكشفت تقارير إخبارية أن حمل تايلور غير الناجحة في انتخابات التجديد النصفي لعام 2018 هي حاليًا قيد التحقيق بتهمة تزوير الانتخابات، حيث ربما يلقي ذلك بظلاله على ترشيحه المحتمل لمنصب السفير الأمريكي لدى قطر.

وتشير اتصالات جماعات اللوبي القطرية بمكتب مكارثي، إلى أن الوكلاء الأجانب تكيفوا مع المشهد الجديد للنفوذ في واشنطن، حيث ترتبط قوة المسؤول في الغالب بقربه الشخصي من الرئيس.

وإلى جانب اتصالاتهم مع مكتب مكارثي، فإن التواصل الوحيد الذي حدث بين اللوبي القطري وأعضاء الكونغرس فيما يتعلق بترشيح السفراء، كان مع مكتب السيناتور آنذاك بوب كوركر، بصفته رئيسًا للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في ذلك الوقت.

وأدار كوركر ملف التصديق على قرارات تعيين السفراء، مما جعله جهة اتصال أكثر تقليدية لأفراد اللوبي لهذه المسألة.

وتُنفق قطر ملايين الدولارات سنويًا على ممارسات الضغط على الحكومة الأمريكية وكسب تأييدها، لكن هذه الوثائق والمستندات الجديدة تؤكد أن اللوبي القطري شارك في المناقشات التي دارت حول ترشيح السفير الأمريكي لدى بلادهم، مما يبين قدرة عصابة الدوحة على استخدام صناعة النفوذ في واشنطن للتأثير على القرارات السياسية الحاسمة التي تؤثر على مصالحها الوطنية.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، كشفت في تقرير لها العام الماضي، عن قيام النظام القطري باستهداف 250 شخصا من أصحاب التأثير والنفوذ لدى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك من أجل التأثير على السياسة الأمريكية، وجرها للدفاع عن الإجرام القطري في مواجهة دول المقاطعة العربية التي نجحت في الكشف عن تمويل قطر للإرهاب.