شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 29 سجينا في أعمال شغب داخل سجن يأوي عناصر من "داعش" بطاجيكستان والان مع التفاصيل

قتل 29 سجيناً و3 من حراسه في أعمال شغب وقعت داخل سجن يأوي عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في طاجيكستان، وفقا للعين الإخبارية.

وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء أن أعمال الشغب وقعت في سجن شديد الحراسة في بلدة "فاهدات" والتي تبعد 10 كيلومترات شرق العاصمة دوشانبي، مشيرة إلى أن السجن يأوي عناصر من تنظيم داعش الإرهابي.

كان تنظيم داعش الإرهابي أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مسؤوليته عن وقوع أعمال شغب داخل سجن آخر في طاجيكستان.