شكرا لقرائتكم خبر عن عدن تشهد أمطاراً غزيرة والمواطنين يفترشون والشواطئ والان مع التفاصيل

شهدت العاصمة المؤقتة عدن، فجر اليوم، امطاراً غزيرة تسبب بإرتفاع منسوب المياه في العديد من الشوارع والأحياء القديمة، بسبب عدم وجود مصارف للمياه .

وعقب توقف المطر، غطا سماء العاصمة جواً رائعاً تمثل في الغيوم التي حجبت حرارة الشمس الأمر الذي دفع بالعشرات من سكان المدينة إلى إفتراش السواحل وتحديداً ساحل جولد مور بمديرية التواهي الذي توافد إليه المئات من أبناء المدينة .

ورصدت كاميرات المصورين عشرات المواطنين وهم يفترشون رمال الساحل الذهبية فيما يمارس البعض الأخر رياضة السباحة، مستمتعين بهذا الجو الرائع .