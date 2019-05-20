شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يحضر الأمسية الرمضانية السنوية لغرفة تجارة وصناعة حضرموت والان مع التفاصيل

حضر محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني مساء أمس الأمسية الرمضانية والإفطار السنوي لغرفة تجارة وصناعة حضرموت.

وفي الأمسية القى عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة حضرموت الشيخ محمد عوض البسيري كلمة نيابة عن أعضاء الغرفة، رحب في مستهلها بمحافظ حضرموت ومدراء عموم المكاتب التنفيذية والقادة الامنيين والعسكريين والشخصيات الاجتماعية والدينية، مشيداً بجهود رجال المال والأعمال في حضرموت في توفير الاحتياجات الأساسية لوالكمالية من المواد الغذائية وغيرها وتوفير السلة الغذائية الرمضانية في معرض الشهر الكريم، وغيرها من الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية وفي ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

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ودعا الشيخ البسيري كافة رجال المال والأعمال في حضرموت إلى مزيد من العطاء والبذل وتقديم يد العون والمساعدة للمحتاجين والبحث عن الأسر العفيفة وسد حاجتها استغلالاً لفضائل هذا الشهر الكريم وتطبيقاً لمقاصده السامية، متقدماً في ختام كلمته بالشكر والتقدير لكل الجهود الخيرة التي تبذل من قبل الجميع ولكل التسهيلات التي تقدم من قبل السلطة المحلية بالمحافظة والمكاتب التنفيذية.

وتخللت الأمسية كلمة توجيهية للشيخ صالح الشرفي، وخاطرة للشيخ سعيد احمد باعبود باوزير، وتقديم موشح ديني للمنشد ابوبكر الجفري.

حضر الأمسية نائب رئيس إدارة غرفة تجارة وصناعة حضرموت فارس بن هلابي والقائم بأعمال المدير العام للغرفة مجدي بو عابس.