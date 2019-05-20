شكرا لقرائتكم خبر عن جيمس ستافريديس: الولايات المتحدة في وضع خطير مع إيران والان مع التفاصيل

أكد القائد الأعلى السابق لحلف شمال الأطلسى "الناتو" جيمس ستافريديس أن "الولايات المتحدة فى وضع خطير مع إيران فى ظل ارتفاع حدة التوترات بين البلدين".

وقال ستافريديس الذى شغل منصب القائد الأعلى للناتو فى الفترة من 2009 إلى 2013 -فى تصريحات إعلامية أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية فى موقعها الإلكترونى الأحد- "إننا فى وضع خطير فى الوقت الراهن بسبب تصعيد التوترات على كلا الجانبين والذى بدأته إيران بالتأكيد" منتقدا التصرفات الإيرانية التى وصفها بالسيئة فى جميع أنحاء المنطقة.

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وأضاف ستافريديس "لقد قابل التصعيد الإيرانى الآن، تصعيد الولايات المتحدة، نأمل أن يرى الإيرانيون استعراض القوة هذا ويتراجعون"، معربا عن اعتقاده بأن طهران ستتراجع لأنها لا تستطيع تحمل خوض حرب مع واشنطن.

وكان البيت الأبيض قد أصدر بيانات مختلطة بشأن إيران فى الأيام الأخيرة، ونفى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تقريرا يشير إلى أن إدارته تعمل على خطة لنشر 120 ألف جندى فى الشرق الأوسط، لكنه قال إنه سيرسل أكثر من ذلك إذا لزم الأمر، وأكد عدة مرات أنه لا يريد الحرب مع إيران.

وكانت صحيفة واشنطن بوست قد أوردت يوم الخميس الماضى بأن ترامب شعر بالإحباط إزاء بعض مستشاريه -مثل مستشار الأمن القومى جون بولتون ووزير الخارجية مايك بومبيو- بسبب مواقفهم المتشددة مع إيران وأراد التحدث إلى قادة إيران.