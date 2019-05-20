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السلطات المصرية تعثر على جثة دكتور يمني مقتولاً في القاهرة

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عثرت السلطات المصرية فجر اليوم الاثنين على جثة دكتور يمني مقتولاً في العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت مصادر إن الضحية يدعى الدكتور نجيب محمد طاهر، و تم العثور عليه مقتولا في شقته بميدان الطالبية بالقاهرة .

وتشير التحقيقات إلى ان المجني عليه الدكتور نجيب طاهر استعان بعمال لمساعدته في نقل بعض الاغراض الى شقته، حيث أقدموا على قتله وسرقة ما يملكه من اموال . 

ولاتزال التحريات جارية من قبل السلطات المصرية لمعرفة ملابسات القضية ، والقبض على المتورطين.

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