شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات المصرية تعثر على جثة دكتور يمني مقتولاً في القاهرة والان مع التفاصيل
عثرت السلطات المصرية فجر اليوم الاثنين على جثة دكتور يمني مقتولاً في العاصمة المصرية القاهرة.
وقالت مصادر إن الضحية يدعى الدكتور نجيب محمد طاهر، و تم العثور عليه مقتولا في شقته بميدان الطالبية بالقاهرة .
وتشير التحقيقات إلى ان المجني عليه الدكتور نجيب طاهر استعان بعمال لمساعدته في نقل بعض الاغراض الى شقته، حيث أقدموا على قتله وسرقة ما يملكه من اموال .
ولاتزال التحريات جارية من قبل السلطات المصرية لمعرفة ملابسات القضية ، والقبض على المتورطين.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات المصرية تعثر على جثة دكتور يمني مقتولاً في القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.