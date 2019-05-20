شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات المصرية تعثر على جثة دكتور يمني مقتولاً في القاهرة والان مع التفاصيل

عثرت السلطات المصرية فجر اليوم الاثنين على جثة دكتور يمني مقتولاً في العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت مصادر إن الضحية يدعى الدكتور نجيب محمد طاهر، و تم العثور عليه مقتولا في شقته بميدان الطالبية بالقاهرة .

وتشير التحقيقات إلى ان المجني عليه الدكتور نجيب طاهر استعان بعمال لمساعدته في نقل بعض الاغراض الى شقته، حيث أقدموا على قتله وسرقة ما يملكه من اموال .

ولاتزال التحريات جارية من قبل السلطات المصرية لمعرفة ملابسات القضية ، والقبض على المتورطين.