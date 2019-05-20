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المنافذ الحدودية تعلن استئناف العمل في منفذ الشيب

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وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "العمل في منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان استؤنف أمام الحركة التجارية بين العراق وايران".

واضافت ان "الأيام القليلة القادمة تشهد استئناف العمل في حركة المسافرين بعد استكمال بعض الامور التنظيمية بين الجانبين".


يذكر إن هيئة المنافذ الحدودية قد أكدت في وقت سابق عن إيقاف إجراءات السفر والتبادل التجاري بين البلدين من قبل الجانب الايراني في شهر نيسان المنصرم بسبب السيول التي اجتاحت ايران في وقت سابق، وجاء الغلق حفاظا على سلامة المسافرين والحركة التجارية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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