الصحة توجه تحذيرا للمواطنين بشأن ارتفاع درجات الحرارة

واﺿﺎف ان "اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺗﻨﺼﺤﻬﻢ ﺑﻌﺪم اﻟﺘﻌﺮض ﻗﺪر اﻻﻣﻜﺎن ﻻﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ المباشرة ﻻﺳــﻴــﻤــﺎ اوﻗـــــﺎت اﻟــﻈــﻬــﻴــﺮة"، داﻋــﻴــﺔ ﻣــﻦ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻋــﻤــﺎﻟــﻬــﻢ اﻟــﺘــﻮاﺟــﺪ ﺗــﺤــﺖ اﺷـــﻌـــﺔ اﻟــﺸــﻤــﺲ الى "ان ﻳــﺤــﺘــﺮزوا ﻣــــﻦ ﺧــــﻄــــﻮرة ذﻟــــــﻚ ﺑــﺘــﻨــﻈــﻴــﻢ اوﻗــــــﺎت ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻗــﺪر اﻻﻣــﻜــﺎن ﻛــﺄن ﻳــﻜــﻮن ﻣﻦ اﻟﺼﺒﺎح اﻟﺒﺎﻛﺮ ﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﻈﻬﺮ، اﻣــﺎ ﻓﻲ ﺣـــﺎل اﺳــﺘــﺤــﺎﻟــﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻟـــﻚ، ﻓﻴﺘﻮﺟﺐ اﻻﻧــــﺘــــﻘــــﺎل بين الحين واﻻﺧـــــــــﺮ اﻟـــﻰ اﻣﺎﻛﻦ اﻟﻈﻞ ﻟﺘﻔﺎدي ﺣــﺪوث ﺿﺮﺑﺎت ﺷﻤﺲ، وﻛﺬﻟﻚ ارﺗﺪاء اﻟﻘﺒﻌﺎت اﻟﻮاﻗﻴﺔ والملابس اﻟــﺨــﻔــﻴــﻔــﺔ اﻟـــﻔـــﺎﺗـــﺤـــﺔ".
وتابع ﺣــﻮﻳــﻞ ان "اﻟــﺸــﺮﻳــﺤــﺔ اﻻﻛـــﺜـــﺮ ﻋــﺮﺿــﺔ ﻟﻀﺮﺑﺘﻲ اﻟﺸﻤﺲ واﻟﺤﺮ، ﻫﻢ اﻻﻃﻔﺎل وﻛﺒﺎر اﻟﻌﻤﺮ"، ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ "اﻫﻤﻴﺔ ﻋﺪم ﻟــﻌــﺐ اﻻﻃــــﻔــــﺎل ﻓـــﻲ اوﻗــــــﺎت اﻟــﻈــﻬــﻴــﺮة".
واكد "ﻋــــﺪم ﺗــﺴــﺠــﻴــﻞ الوزارة ﺣﺘﻰ اﻻن وﻣــــﻦ ﺧــــﻼل ﺟــﻮﻻﺗــﻬــﺎ الميدانية ﻋﻠﻰ المستشفيات والمراكز الصحية اي ﺣـــﺎﻻت اﻏــﻤــﺎء او اﻋــﻴــﺎء او ﺿﺮﺑﺔ ﺷﻤﺲ ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻔﺎع درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة".
ﻓـــﻲ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎق ﻧــﻔــﺴــﻪ، دﻋــــﺎ ﻣــﻮﻇــﻔــﻮن ﻣﻜﻠﻔﻮن ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﺠﻬﺎت المختصة، الى "اﺗﺨﺎذ ﻗــــﺮار ﻟــﺘــﻘــﻠــﻴــﻞ ﺳـــﺎﻋـــﺎت اﻟــﻌــﻤــﻞ ﺧــﻼل ﻣﺪة اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺤﺎد ﺑﺪرﺟﺎت اﻟﺤﺮارة".
وﻧــﺎﺷــﺪ ﻋــﺎﻣــﻞ اﻟــﻨــﻈــﺎﻓــﺔ ﻋــﻠــﻲ ﺣــﻤــﺪان أﻣﺎﻧﺔ ﺑﻐﺪاد، "ﺑﻀﺮورة اﻳﺠﺎد ﺣﻞ ﻟﻬﻢ ﻛﻮﻧﻬﻢ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض المباشر ﻻﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ ﺑــﺪون وﺟــﻮد قوانين وﺗــﺸــﺮﻳــﻌــﺎت ﺗﺤﻤﻲ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ اذا ﻣﺎ ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﻮﻋﻜﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﺗﻤﻨﻌﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ، ﻓﻀﻼ ﻋــﻦ اﻟــﺮواﺗــﺐ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ المتواضعة اﻟﺘﻲ ﺗــﺘــﺮاوح بين 150-300 الف دﻳــﻨــﺎر"، داﻋــﻴــﺎ اﻟــﻰ "ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻗــﺎﻧــﻮن ﻳــﻀــﻤــﻦ ﺣــﻘــﻮﻗــﻬــﻢ ﺧــﺎﺻــﺔ ان ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﻢ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺑﺼﻔﺔ اﺟﻮر ﻳﻮﻣﻴﺔ".
ﻓﻴﻤﺎ دﻋﺎ ﺷﺮﻃﻲ المرور (ج. ر) المرابط ﻓﻲ اﺣــﺪ ﺗﻘﺎﻃﻌﺎت ﺑﻐﺪاد، اﻟــﻰ "ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺪوام ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺮﺟﺎل المرور او اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻮﺟﺒﺎت ﺧــﻼل اﻟــﻴــﻮم اﻟــﻮاﺣــﺪ، اي اﻟﻌﻤﻞ ساعتين وﻣﺜﻠﻬﻤﺎ اﺳﺘﺮاﺣﺔ، ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ المكلفين ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻻﻋــﻤــﺎل المديانية اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻨﺰول اﻟﻰ اﻟﺸﺎرع ﻣﺒﺎﺷﺮة".
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