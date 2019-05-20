وأضاف "نأخذ ما حصل في العراق على محمل الجد، ولقد أوضحنا خلال الأسبوعين الماضيين ونؤكد مرة أخرى أن الهجمات على المواطنين أو المرافق الأميركية لن يتم التسامح معه وسيتم الرد عليه بطريقة حاسمة".
وتابع "سنحمّل إيران المسؤولية ما إذا كانت أي من هذه الهجمات من تنفيذ أي ميليشا تابعة لها"، لافتا الى "اننا سنرد على إيران وفقًا لذلك".
وأعلنت خلية الإعلام الأمني، امس الأحد، عن سقوط صاروخ كاتيوشا وسط المنطقة الخضراء في بغداد.
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن: سنحمّل إيران مسؤولية استهداف سفارتنا ببغداد وسنرد عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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