واشنطن: سنحمّل إيران مسؤولية استهداف سفارتنا ببغداد وسنرد عليها

ونقلت سكاي نيوز عن المسؤول قوله ان "أي من المنشآت الأميركية لم تصب، كما لم تقع أية أضرار تذكر"، مشيرا الى "اننا على اتصال مستمر مع المسؤولين العراقيين بخصوص الحادث ونحقق في ملابساته".

وأضاف "نأخذ ما حصل في العراق على محمل الجد، ولقد أوضحنا خلال الأسبوعين الماضيين ونؤكد مرة أخرى أن الهجمات على المواطنين أو المرافق الأميركية لن يتم التسامح معه وسيتم الرد عليه بطريقة حاسمة".



وتابع "سنحمّل إيران المسؤولية ما إذا كانت أي من هذه الهجمات من تنفيذ أي ميليشا تابعة لها"، لافتا الى "اننا سنرد على إيران وفقًا لذلك".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، امس الأحد، عن سقوط صاروخ كاتيوشا وسط المنطقة الخضراء في بغداد.