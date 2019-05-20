وقال في تصريح صحافي، ورد الى الخليج 365، نصه، "نؤكد ان المسؤولية الوطنية والدينية والتاريخية تحتم على الجميع ابعاد شبح الحرب عن العراق اولا وعن كل المنطقة ثانيا"، محذرا ان "الحرب اذا اشتعلت لا سامح الله فسوف تحرق الجميع".
واضاف أن "كل من يحاول اشعال فتيل الحرب انطلاقا من العراق اما جاهلا او مدسوسا"، مشيرا الى ان "كل اطراف الحرب لاتريد الحرب، فلا الجمهورية الاسلامية تريد الحرب ولا الولايات المتحدة تريد الحرب".
واضاف أن "كل من يحاول اشعال فتيل الحرب انطلاقا من العراق اما جاهلا او مدسوسا"، مشيرا الى ان "كل اطراف الحرب لاتريد الحرب، فلا الجمهورية الاسلامية تريد الحرب ولا الولايات المتحدة تريد الحرب".
وتابع العامري، وهو امين عام منظمة بدر، أن "الذي يدفع الى الحرب فقط الكيان الصهيوني"، مشددا "نهيب بكل العراقيين ان لا يكونوا نارا لهذه الحرب".
كانت هذه تفاصيل خبر العامري محذرا من الحرب: اذا اشتعلت ستحرق الجميع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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