اخبار العالم

مقتل 29 سجينا في أعمال شغب داخل سجن يأوي عناصر من "داعش" بطاجيكستان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قتل 29 سجيناً و3 من حراسه في أعمال شغب وقعت داخل سجن يأوي عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في طاجيكستان، وفقا للعين الإخبارية.

وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء أن أعمال الشغب وقعت في سجن شديد الحراسة في بلدة "فاهدات" والتي تبعد 10 كيلومترات شرق العاصمة دوشانبي، مشيرة إلى أن السجن يأوي عناصر من تنظيم داعش الإرهابي.

كان تنظيم داعش الإرهابي أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مسؤوليته عن وقوع أعمال شغب داخل سجن آخر في طاجيكستان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 29 سجينا في أعمال شغب داخل سجن يأوي عناصر من "داعش" بطاجيكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا