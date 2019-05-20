الرئيس الأمريكي: إذا أرادت إيران أن تحارب فسوف تكون هذه نهايتها

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه إذا أردات إيران أن تحارب فسوف تكون هذه نهايتها، وفق ما ذكرت فضائية سكاى نيوز عربية فى خبرعاجل لها منذ قليل.

وكان السيناتور والمرشح الرئاسي الأمريكي السابق ميت رومني، قد استبعد نشوب حرب بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في ظل وصول التوتر بين البلدين، هذا الشهر، إلى مستوى غير مسبوق.