شكرا لقرائتكم الصدر: لست مع زج العراق في الصراع الأميركي الإيراني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أنه ليس مع الحرب بين إيران وأميركا وليس مع زج العراق في هذه الحرب وجعله ساحة للصراع.

وقال الصدر في تغريدة له على موقع تويتر: "لست مع تأجيج الحرب بين إيران وأميركا ولست مع زج العراق في هذه الحرب وجعله ساحة للصراع الإيراني الأميركي"، مضيفاً: "نحن بحاجة إلى وقفة جادة من كبار القوم لإبعاد العراق عن تلكم الحرب الضروس، التي ستأكل الأخضر واليابس فتجعله ركاماً".

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وأكد: "نحن بحاجة إلى أن يرفع الشعب العراقي صوته مندداً بالحرب وبزج العراق بالحرب"، مشدداً: "إن لم يقف العراق وقفة واحدة وجادة فستكون تلك الحرب نهاية العراق فيما لو دارت رحاها.. ولقد أعذر من أنذر".

وختم الصدر تغريدته قائلاً: "أي طرف يزج العراق بالحرب ويجعله ساحة للمعركة سيكون عدواً للشعب العراقي".

وتأتي تغريدة زعيم التيار الصدري بعد ساعات من استهداف المنطقة الخضراء بصاروخ كاتيوشا من قبل مجاميع مسلحة لم تكشف الحكومة العراقية عن هويتهم، وتحديداً مقر السفارة الأميركية، والتي قد حذرت قبل أيام من هجمات قد يقوم بها موالون لإيران في إطار التصعيد بين واشنطن وطهران.