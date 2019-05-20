شكرا لقرائتكم مقتل 12 إخوانياً خططوا لعمليات إرهابية في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الداخلية المصرية قتل 12 إخوانيا خططوا لعمليات إرهابية في مصر.

وقالت الوزارة إنه وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد بصدور تكليفات من قيادات الجناح المسلح لتنظيم الإخوان بالخارج لعناصر حركة حسم، المسلحة التابعة لها، لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية خلال الفترة المقبلة لإحداث حالة من الفوضى بالبلاد.

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وذكرت أن عمليات المتابعة رصدت اتخاذ مجموعة من عناصر حركة حسم الإرهابية إحدى الشقق السكنية بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وكرا لتصنيع العبوات المتفجرة التي يقومون باستخدامها في تنفيذ تلك الاعمال، وبمداهمته قامت تلك العناصر بالمبادرة بإطلاق النيران تجاه القوات والتي تعاملت معها على الفور.

وأضافت أن المواجهات أسفرت عن مصرع 7 من تلك العناصر، عثر بحوزتهم على أسلحة آلية وبندقية خرطوش وكمية من المواد المتفجرة والنترات والدوائر الكهربائية والأدوات المستخدمة في عمليات التصنيع.

وأكدت المعلومات وفق ما ذكرت الوزارة تواجد عدد من عناصر مجموعة التنفيذ التابعة للجماعة الإرهابية بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم الشروق بمحافظة القاهرة، استعدادا لتنفيذ عمليات عدائية، مضيفة أن القوات داهمت الوكر، وتبادلت إطلاق النار مع تلك العناصر، مما أسفر عن مصرع 5 منهم وعثر بحوزتهم على أسلحة ومتفجرات. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات.