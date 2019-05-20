اليوم.. طلاب أولى ثانوى يؤدون امتحان مادة الأحياء

كتب محمود طه حسين

يواصل طلاب الصف الأول الثانوى العام، أداء امتحانات آخر العام الدراسى، حيث يختبر اليوم الإثنين الطلاب فى مادة الأحياء ومن المقرر أن تتم بشكل إلكترونى وفى حالة تعذر عقدها إلكترونيا سوف تنطلق ورقيا

وكانت انطلقت أمس الأحد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي 2018/2019، حيث يؤدى الامتحانات 650 ألف طالب وطالبة فى مادة اللغة العربية.

وتعقد الامتحانات على فترتين الفترة الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة،...