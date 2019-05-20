أبو الحسن: الموازنة تأخرت 8 أشهر عن موعدها الدستوري

اشار عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب ​هادي ابو الحسن​ إلى ان "الموازنة تأخرت 8 اشهر عن موعدها الدستوري فكيف سنحقق ارقامها"، معتبرا انه "يجب الذهاب الى عناوين اساسية لخفض العجز ويجب إعادة النظر بتسعيرة المتر المربع في الأملاك البحرية".

وفي حديث اذاعي رأى ابو الحسن أن "رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ يتحدث انطلاقا من حسه الوطني ونحن نرى ما يحضر للمنطقة بعد ​عيد الفطر​ في موضوع ​صفقة القرن​"، مؤكدا أن "المطلوب هو تحصين الموقف العربي لمواجهة التحديات".