حذّر مستشار نقابة أصحاب محطات ​الوقود​ ​فادي أبو شقرا​، من "أزمة محروقات إذا لم يُفكّ الإضراب في ​الجمارك​". وناشد في تصريح إذاعي، وزير المال ​علي حسن خليل​ "التدخّل وحلّ المشكلة خلال 24 ساعة، وإلا فسنكون أمام أزمة تسليم محروقات إلى المحطات".

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كانت هذه تفاصيل خبر أصحاب محطات الوقود: إضراب الجمارك سيولد أزمة محروقات ونناشد خليل التدخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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