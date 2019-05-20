أشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​زياد أسود​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة ذكرى معركة نهر البارد إلى انه "اليوم نذكر البعض بالشهداء والدماء والدموع والخيانات والغدرات وقد يحلو للبعض أن يتذكر انجازاته غير أنه يجب أن لا ننسى اخفقاته وتنكراته لحق الشهداء و​الجيش​ أمام الاثمان المدفوعة مقابل الأخطاء السياسية المرتكبة. عندما تنام ثمة من يستشهد عنكم..تذكروا".

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كانت هذه تفاصيل خبر أسود بذكرى معركة نهر البارد: عندما تنام ثمة من يستشهد عنك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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