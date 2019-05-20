أكد رئيس رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية يوسف ضاهر أننا "اعتدنا على الإضرابات ولكن سنعوّض للتلامذة في ما بعد"، مشيرا الى اننا "ندافع عن الوطن من خلال الدفاع عن الجامعة اللبنانية".
وفي حديث اذاعي راى ضاهر ان "هدف الإضراب هو الخروج بموازنة تضع اليد على الأموال المنهوبة"، معتبرا ان "السبيل الوحيد لوقف الاضراب هو عدم المساس برواتبنا"، موضحا ان "الأستاذ المتفرغ في الجامعة اللبنانية لا يسمح له أن يمارس عملاً آخر للحصول على مدخول إضافي".
كانت هذه تفاصيل خبر ضاهر: السبيل الوحيد لوقف الاضراب بالجامعة اللبنانية هو عدم المساس بالرواتب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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