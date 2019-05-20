شدّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على "وجوب إعادة النظر ببعض الإتفاقات العربية والأوروبية، الّتي فتحت الأسواق اللبنانية بدون ضوابط، لجهة استعادة نوع من الحمائيّة لمنتجاتنا الصناعيّة والزراعيّة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: لإعادة النظر ببعض الاتفاقات العربية والأوروبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.