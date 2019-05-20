أدرج عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون، الرسائل "الباسيلية" في تجاه "بيت الوسط" في إطار "الحضّ" على أداء حكومي أفضل".
ولفت في تصريح صحافي، إلى أنّ "الحكومة لا يمكنها أن تستمرّ في هذا الأداء"، موضحًا أنّ "موضوع الاستقالة ليس واردًا اليوم، لكنّ ذلك لا يعني أنّه ليس واردًا في المطلق". وأكّد أنّ "كلّ الإحتمالات مفتوحة في حال استمرّ الأداء الحكومي على ما هو عليه".
وكان قد لَوّح رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل، من الكورة، بورقة الاستقالة من الحكومة، مُستنكرًا "تحميل "التيار الوطني" المسؤوليّة عن تأخير إقرار الموازنة في ضوء الاقتراحات الّتي قدمّها في شأنها قبل أيام".
كانت هذه تفاصيل خبر آلان عون: كل الاحتمالات مفتوحة في حال استمر الأداء الحكومي على ما هو عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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