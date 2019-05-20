النشرة: الادارات العامة في النبطية التزمت بالاضراب

افاد مراسل "النشرة" في النبطية بأن "الادارت العامة والرسمية في ​محافظة النبطية​ لبت دعوة ​هيئة التنسيق النقابية​ الى الاضراب استنكارا للمس بالرواتب والتقديمات الاجتماعية في ​الموازنة​". وشمل الاضراب ​الجامعة اللبنانية​ بفرعيها والثانويات والمهنيات و​المدارس الرسمية​ والخاصة والبلديات. وتجمع عدد من الموظفين والمعلمين في ساحة النبطية واستقلوا باصات كبيرة متوجهين الى ​بيروت​ للمشاركة في الاعتصام ب​ساحة رياض الصلح​.

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