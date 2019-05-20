أوضح عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ماريو عون، أنّ "سبب تقدّمنا باقتراح قانون لتشريع زراعة القنب، هو معالجة الثغرات الموجودة في اقتراح كتلة "التنمية والتحرير" الّذي تدرسه اللجنة النيابية الفرعية، ولتعديل مواد قد تشكّل خطرًا على المجتمع، فنحاول إدخال إصلاحات عبر إقتراح القانون الّذي تقدّمنا به رسميًّا إلى مجلس النواب".
ولفت في تصريح صحافي، إلى أنّ "اقتراحنا قريب من الإقتراح الّذي سبق أن قدّمه عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب أنطوان حبشي".
كانت هذه تفاصيل خبر ماريو عون: اقتراحنا حول زراعة القنب هو لمعالجة الثغرات الموجودة باقتراح "التنمية والتحرير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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