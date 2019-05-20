الفرزلي: الموازنة ستبصر النور ولا يجوز أن تكون موضوع استثمار لمصالح سياسية

ركّز نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، أنّ "هناك أمرًا أساسيًّا مطلوبًا بشكل سريع هو أن لا يصيب العجز الموازنة الحالية لاسباب عدّة، أهمّها أنّ هناك كميّة من الدعم آتية من "مؤتمر سيدر" لجعل البلد ينهض، وهذا الأمر أساسي وجوهري".
وشدّد في حديث إذاعي، على أنّ "وجود خطة اقتصادية تعالج الواقع في البلد أمر ضروري، وربما الموازنة لا تحقق هذا الهدف لكنهّا قد تكون البداية اذ أنّ هناك مشاريع قوانين ستترافق معها"، مشدّدًا على أنّه "لا يجوز ان تكون الموازنة موضوع استثمار من هنا وهناك لمصالح سياسية، وأنا متفائل بغد أفضل اقتصاديًّا والموازنة ستبصر النور".
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