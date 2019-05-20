أعربت وزارة الخارجية القطرية عن إدانتها واستنكارها بشدّة للتفجير الّذي استهدف، يوم أمس الأحد، حافلة سياحيّة في محافظة الجيزة المصرية غرب القاهرة.
وجدّدت في بيان، "موقف قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب"، معبّرةً عن "تمنيات دولة قطر للجرحى بالشفاء العاجل".
وكانت قد تعرّضت حافلة سياحيّة تقلّ 28 شخصًا من جنوب إفريقيا لانفجار عبوة بدائيّة الصنع أثناء مرورها قرب منطقة الأهرامات في الجيزة، أمام المتحف الوطني الكبير، في حادث أدّى إلى إصابة 17 شخصًا بينهم 10 مصريين و7 من جنوب إفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية قطر دانت بشدة استهداف حافلة سياحية في مصر: نرفض العنف والإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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