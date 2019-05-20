خارجية قطر دانت بشدة استهداف حافلة سياحية في مصر: نرفض العنف والإرهاب

أعربت ​وزارة الخارجية القطرية​ عن إدانتها واستنكارها بشدّة للتفجير الّذي استهدف، يوم أمس الأحد، حافلة سياحيّة في محافظة ​الجيزة​ المصرية غرب ​القاهرة​.

وجدّدت في بيان، "موقف قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب"، معبّرةً عن "تمنيات دولة قطر للجرحى بالشفاء العاجل".

وكانت قد تعرّضت حافلة سياحيّة تقلّ 28 شخصًا من ​جنوب إفريقيا​ لانفجار عبوة بدائيّة الصنع أثناء مرورها قرب منطقة الأهرامات في الجيزة، أمام المتحف الوطني الكبير، في حادث أدّى إلى إصابة 17 شخصًا بينهم 10 مصريين و7 من ​جنوب إفريقيا​.