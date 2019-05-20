خارجية موريتانيا رحبت بدعوة السعودية لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين

رحّبت وزارة الخارجية في موريتانيا، بـ"دعوة ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لأشقائه قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية، إلى عقد قمتين خليجية وعربية طارئتين".
وثمّنت في بيان، "حرص السعودية على جمع الكلمة وتقوية الوحدة العربية، في ظلّ هذه الظروف الدقيقة الّتي تمرّ بها المنطقة".
وكان قد دعا الملك سلمان إلى عقد قمتين خليجية وعربية في مكة يوم 30 أيار الحالي، من أجل "التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في كلّ ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، في ظلّ الإعتداءات الأخيرة على السعودية والإمارات".
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