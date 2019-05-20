محكمة أرمينية أطلقت سراح الرئيس السابق كوتشاريان بكفالة لحين محاكمته

قضت محكمة في ​أرمينيا​ بإطلاق سراح الرئيس السابق روبرت كوتشاريان بكفالة لحين محاكمته.

وأُطلق سراح كوتشاريان بكفالة قدرها مليون درام أرميني (2000 دولار أميركي) وإذا جرت إدانته سيُحكم عليه بالسجن لفترة قد تصل إلى 15 عاما.

وكان قد اعتُقل كوتشاريان (64 عاما) في تموز بعد احتجاجات سلمية، أطاحت بسيرج سركسيان حليفه السابق الذي حل محله، وجاءت بزعيم المعارضة ​نيكول باشينيان​ رئيسا للوزراء.

واتهم كوتشاريان، الذي كان رئيسا في الفترة بين عامي 1998 و2008، بمخالفة القانون عندما فرض ​حالة الطوارئ​ في آذار 2008 بعد انتخابات شهدت نزاعا. وقُتل عشرة أشخاص على الأقل في اشتباكات بين الشرطة والمحتجين.