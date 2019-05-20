شن وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، في مقابلة مع قناة "بي إف إم تي في" التلفزيونية هجوما لاذعا على الولايات المتحدة، زاعما أنها تفضل أن ترى دول التكتل مقسمة، وذلك قبل أسبوع من الانتخابات الأوروبية.
ورأى ان "الولايات المتحدة لا تريد سوى أوروبا ضعيفة ومنقسمة". وقال: "اليوم، ولأول مرة منذ 1945، تريد الولايات المتحدة أن يختفي المشروع الأوروبي ويضعف"
وتأتي تصريحات الوزير بعد فترة وجيزة من إشادة، ستيف بانون، كبير المستشارين السابق للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بالمرشحة الفرنسية المناهضة للاتحاد الأوروبي مارين لوبان، باعتبارها بطلة حديثة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير فرنسي: الولايات المتحدة لا تريد سوى أوروبا ضعيفة ومنقسمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.