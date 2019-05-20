وزير فرنسي: الولايات المتحدة لا تريد سوى أوروبا ضعيفة ومنقسمة

شن وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، في مقابلة مع قناة "بي إف إم تي في" التلفزيونية هجوما لاذعا على الولايات المتحدة، زاعما أنها تفضل أن ترى دول التكتل مقسمة، وذلك قبل أسبوع من الانتخابات الأوروبية.

ورأى ان "الولايات المتحدة لا تريد سوى أوروبا ضعيفة ومنقسمة". وقال: "اليوم، ولأول مرة منذ 1945، تريد الولايات المتحدة أن يختفي المشروع الأوروبي ويضعف"

وتأتي تصريحات الوزير بعد فترة وجيزة من إشادة، ستيف بانون، كبير المستشارين السابق للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بالمرشحة الفرنسية المناهضة للاتحاد الأوروبي مارين لوبان، باعتبارها بطلة حديثة.