نقلت قناة "الجزيرة" عن سلطات ​طاجيكستان​ اعلانها مقتل 30 سجينا ينتمون إلى ​تنظيم داعش​ خلال محاولتهم الهرب واندلاع أعمال شغب في أحد السجون في البلاد.

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كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 30 سجينا أغلبهم مدانون بالانتماء لداعش خلال اعمال شغب بسجن بطاجيكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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