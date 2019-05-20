الداخلية المصرية: مقتل 12 ارهابيا في مواجهات أمنية بالقاهرة والجيزة

أعلنت ​وزارة الداخلية المصرية​ مقتل 12 ارهابيا في مواجهات أمنية ب​القاهرة​ و​الجيزة​.

يذكر ان 17 شخصا بينهم 7 سائحين من دولة جنوب أفريقيا، أصيبوا أمس في تفجير عبوة ناسفة بدائية الصنع في محيط المتحف المصري الكبير، غربي القاهرة.

ومنذ أطاح الجيش المصري بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في تموز 2013، تواجه قوات الجيش والشرطة مجموعات إسلامية متطرفة بينها الفرع المصري لتنظيم "داعش"، خصوصا في شمال سيناء. وتستهدف المجموعات المتطرفة الشرطة والجيش المصري الى جانب السياح والأقباط. وقتل أكثر من مئة شخص في اعتداءات ضد مسيحيين في مصر منذ نهاية العام 2016.