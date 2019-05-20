الجيش الأميركي: مدمرة أميركية أبحرت في بحر الصين الجنوبي

أعلن المتحدث باسم الأسطول السابع الأميركي الكوماندر كلاي دوس إن إحدى سفنه الحربية أبحرت قرب جزيرة سكاربورو شول المتنازع عليها والتي تطالب ​الصين​ بالسيادة عليها في بحر الصين الجنوبي.

وأوضح أن "بريبل أبحرت على بعد 12 ميلا بحريا من سكاربورو من أجل الطعن في المطالب البحرية المتجاوزة والحفاظ على حرية الوصول إلى هذا الممر المائي وفقا لما يحدده القانون الدولي".

ويعد بحر الصين الجنوبي ضمن عدد متزايد من نقاط التوتر في العلاقات بين ​الولايات المتحدة​ والصين، والتي تشمل أيضا حربا تجارية والعقوبات الأميركية و​تايوان​.