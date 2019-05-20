عازار أكد أن المدارس الكاثوليكية لن تقفل أبوابها:من حق التلامذة التعلم

أكّد الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار أنّ "المدارس الكاثوليكية لن تقفل أبوابها".
وأوضح في تصريح صحافي، أنّ "من حقّ التلامذة التعلم، ومن حقّ الأهالي الإطمئنان إلى أنّ أولادهم في المدرسة"، لافتًا إلى "أنّه تَرَك لإدارات المدارس حرية التفاهم مع الأساتذة حول دخولهم الصف والتدريس".
وكانت قد أعلنت رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان الإضراب العام والشامل في المدارس والمعاهد الفنية الرسمية اليوم الاثنين 20 أيار 2019".
كما دعت هيئة التنسيق النقابية كلّ الأساتذة والمعلّمين والموظّفين إلى "الإضراب العام الشامل اليوم، والاعتصام عند الساعة الثالثة عصرًا في ساحة رياض الصلح، دفاعًا عن الحقوق والمكتسبات".
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