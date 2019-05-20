الحرارة تلامس الـ40 درجة يوم الجمعة فاحذروا جنون الطقس هذا الأسبوع

بعد أشهر مطريّة بامتياز مرّت على ​لبنان​، ورفعت معدل تساقط الأمطار لمثل هذا اليوم من شهر أيار الى 1229 ملم في طرابلس، مقارنة بالعام الماضي الذي سجل لنفس التاريخ 686 ملم، وبمعدل عام يصل الى 821 ملم، يبدو أن حرّ الصيف لن يكون أقل قوّة، ففي الأسبوع الجاري سيكون لبنان على موعد مع أول "عاصفة حمراء" لهذا العام، و​درجات الحرارة​ ستلامس الـ40.

يعدّ شتاء 2018-2019 ممتازا لناحية الأمطار ودرجات الحرارة، اذ يمكن اعتباره من الأبرد خلال السنوات العشر الماضية، والدليل على هذا الامر يكمن بدرجة حرارة مياه البحر التي بقيت بحدود 18 درجة مئوية حتى بداية شهر أيار، الذي عادة ما تكون فيه حوالي 21 درجة، ولكن ما سيحصل هذا الاسبوع قد يكون "جنونا" للطقس، فدرجات الحرارة، بحسب رئيس دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجويّة في ​مطار بيروت الدولي​ ​عبد الرحمن زواوي​، التي ستبدأ بالارتفاع التدريجي الثلاثاء، ستصل الى حدود الـ40 درجة مئويّة جنوبا وبقاعا نهار الجمعة، مترافقة مع رطوبة مرتفعة وغبار.

يؤكد زواوي في حديث لـ"النشرة" أن مصدر الكتل الحارة التي تصل الى لبنان الاربعاء، هو البحر الاحمر وشمال افريقيا، بينما الرياح ستحمل الغبار الكثيف من الصحراء الشمالية، الامر الذي سيجعل طقس الجمعة سيئا لكل من يعاني من امراض الحساسية والربو، ما يعني وجوب أخذ الحيطة والحذر قبل الخروج من المنزل. ويضيف: "هذا ​الطقس​ غريبا على شهر أيار، وقد يكون الأغرب الذي يمر على لبنان منذ سنوات، فالارتفاع القياسي بالحرارة سيكون خلال يومين، ودرجات حرارة نهار الخميس تختلف كليا عنها نهار الجمعة، ودرجات حرارة نهار الجمعة ستختلف كليا عنها نهار السبت، حيث ستشهد فترة بعد الظهر لانحسار الكتل الحارة.

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اذا، إن الطقس الغريب يستوجب تدابير خاصة، فلا استجمام البحر سيكون مفيدا نهار الجمعة المقبل ولا الجلوس تحت أشعة ​الشمس​ لفترات طويلة أيضا، كذلك وبما أننا نعيش في شهر رمضان، فإن على الصائمين خلال هذا الأسبوع الإكثار من السوائل، وتحديدا بين الأربعاء والسبت، حيث سيكون الجسم معرضا للجفاف اكثر في الطقس الحار وهو بحاجة الى كميات مضاعفة من السوائل، لذلك يُنصح بشرب بين 8 الى 12 كأس من الماء، خلال الفترة بين وجبة الافطار ووجبة السحور، ويُفضّل أن يكون فاترا لأنّ الجسم يقوم بامتصاص الماء البارد بشكل أسرع من الماء الذي يكون بدرجة حرارة الغرفة، كما التركيز على تناول الخضروات والفواكه المليئة بالماء كالبطيخ، ممّا يقلّل من الاحساس بالعطش.

كما يُطلب من الاهل تحذير أولادهم من قضاء فترات طويلة تحت أشعة الشمس خلال هذا الأسبوع، وبالاخص الخميس، الجمعة والسبت، والابتعاد عن ممارسة النشاطات الرياضيّة بين الساعة 10 صباحا والخامسة عصرا. بالإضافة الى هذا الأمر يجب التنبيه من خطر اندلاع ​الحرائق​، خصوصا وأن عوامل اندلاعها ستكون متوافرة بالكامل خلال الأيام المقبلة.

لا تقدّم موجة الحرّ القادمة صورة عن حال فصل الصيف المقبل، اذ لا يزال مبكرا الحديث عن هذا الأمر، فلعلّها تكون تحذيرا بما هو قادم، ولعلّها منخفض حار مجنون يمر في منطقتنا.