دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper ترامب: إذا أرادت إيران الحرب فهذه ستكون نهايتها رسميًا هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران، بمحو إيران، إذا كانت تريد قتال الولايات المتحدة. وقال ترامب، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إذا كانت إيران تريد القتال، فستكون هذه هي النهاية الرسمية لإيران. لا تهدد الولايات المتحدة مرة أخرى!».

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