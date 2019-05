ترامب: سأغزو ايران اقتصاديا

دبي - بواسطة محمد فارس © Albawaba.com قدمت بواسطة تصريحات الرئيس الاميركي المنتظرة تعد الاولى التي يتحدث فيها بشكل مباشر عن الازمة في الخليج العربي

قال الرئيس الاميركي دونالد ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز ان بلاده لا تريد شن حرب على ايران، او اشعال معارك في الخليج، لكن الولايات المتحدة ترفض بشكل قاطع امتلاك طهران للاسلحة النووية

والمح الرئيس الاميركي الى عدم وجود نيه لشن هجوم على ايران، وقال انه سيغزو ايران اقتصاديا

If Iran wants to fight, that will be the official end of Iran. Never threaten the United States again!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١٩ مايو ٢٠١٩